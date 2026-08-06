뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "죄책감 느껴져서" "충동적"...'화재 현장' 털고 제 발로 찾아오더니

작성 2026.08.06 14:26 조회수
PIP 닫기
지난 2일, 서울 신림동의 상가 건물 화재 현장에서 한 여성이 건물 옆 마트에 들어가 물건을 훔치는 사건이 발생했습니다.

화재 당시 130명이 대피한 긴급한 순간, 여성은 홀로 마트에 들어가 CCTV를 포착하곤 화면에서 등을 돌려 자신의 가방 안에 물건을 넣는 모습이 포착됐습니다.

화재가 진압된 뒤 CCTV를 확인한 업주는 경찰에 절도 피해를 신고했는데요. 사건 다음 날, 여성이 다시 마트에 찾아왔습니다.

경찰은 절도한 여성에 대해 구체적인 범행 경위를 조사하고 있습니다.

(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 이의선 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)












 
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지