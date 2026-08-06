양키스 저지 "올 시즌 복귀할 것"…야외 훈련 복귀

▲ 7월 18일 더그아웃에서 경기를 지켜보는 뉴욕 양키스 에런 저지

오른쪽 갈비뼈 피로골절로 두 달 넘게 전열에서 이탈한 미국프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스의 외야수 에런 저지(34)가 가벼운 야외 훈련을 시작하며 올 시즌 복귀에 시동을 걸었습니다.MLB닷컴은 오늘(6일, 한국시간) 저지가 전날 추가 검사를 받은 뒤 야외 달리기와 상체 저항 운동 등으로 훈련 강도를 높여도 된다는 허가를 받았다고 보도했습니다.저지는 이날 미국 뉴욕 양키스타디움에서 세인트루이스 카디널스와 홈 경기를 앞두고 야구 장비를 착용한 채 스트레칭과 조깅, 저항 밴드를 활용한 훈련 등을 소화했습니다.아메리칸리그(AL) 최우수선수(MVP)를 세 차례 수상한 저지가 야외 달리기를 소화한 것은 부상 이후 처음입니다.저지는 "올 시즌 안에 돌아올 것"이라며 "처음부터 가능한 한 빨리 복귀하는 것이 계획이었고, 올해 경기에 나서지 못할 것이라고 생각한 적은 없다"고 말했습니다.저지는 오른쪽 갈비뼈 피로골절로 지난 5월 31일 이후 경기에 출전하지 못하고 있습니다.그는 지난 4월 27일 휴스턴 애스트로스전에서 외야 타구를 잡기 위해 몸을 날리다가 다친 것으로 보고 있습니다.저지는 지난 6월 초 10일짜리 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 60일짜리 IL로 옮겨졌습니다.아직 스윙 훈련을 시작하지 않은 저지의 구체적인 복귀 시점은 정해지지 않았습니다.에런 분 양키스 감독은 "저지가 새로운 훈련을 무리 없이 소화하면 야구 훈련으로 넘어갈 것"이라고 밝혔습니다.저지는 올 시즌 타율 0.248, 17홈런, 38타점을 기록했습니다.IL 등재 전 마지막 18경기에서는 홈런 1개에 그쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)