MLB 이정후, 5경기 연속 안타…3할 타율 사수

▲ 이정후 (자료사진)

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 5경기 연속 안타 행진을 이어가며 3할 타율을 사수했습니다.이정후는 오늘(6일, 한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 글로브 라이프 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 텍사스 레인저스와 방문 경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 1안타를 기록했습니다.이로써 이정후는 지난 2일 샌디에이고 파드리스전부터 5경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.시즌 타율은 0.305에서 0.303(399타수 121안타)으로 소폭 떨어졌습니다.1회초 첫 타석에서 유격수 땅볼로 물러난 이정후는 3회초 1사에서 상대 선발 코디 브래드퍼드의 시속 142.2㎞ 포심 패스트볼을 잘 받아쳤지만 중견수 에번 카터의 슬라이딩 캐치에 걸렸습니다.0-4로 뒤진 5회초 1사 1루에선 다시 브래드퍼드를 맞아 129.7㎞ 몸쪽 체인지업을 받아쳐 우전 안타를 만들었습니다.하지만 후속 타자의 안타가 나오지 않으며 득점으로 이어지진 않았습니다.7회초 3루수 파울 플라이로 아웃된 이정후는 마지막 타석인 9회초엔 투수 땅볼로 타석을 마쳤습니다.이날 샌프란시스코는 안타 8개를 생산했지만 득점에 실패하며 0-6으로 졌습니다.48승 67패, 승률 0.417로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위에 머물렀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)