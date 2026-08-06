뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

알카라스, 신시내티오픈 불참…US오픈 타이틀 방어 '빨간불'

편광현 기자
작성 2026.08.06 06:52 조회수
알카라스, 신시내티오픈 불참…US오픈 타이틀 방어 '빨간불'
▲ 카를로스 알카라스

남자 테니스 세계 2위 카를로스 알카라스(스페인)의 US오픈 타이틀 방어에 빨간불이 켜졌습니다.

오늘(6일, 한국시간) 영국 BBC, 로이터 통신 등 보도에 따르면 알카라스는 손목 부상을 이유로 남자프로테니스(ATP) 투어 신시내티오픈에 불참키로 했습니다.

8일 개막해 23일 끝나는 신시내티오픈은 US오픈 전 열리는 마지막 마스터스 1000 대회입니다.

지난해 US오픈 우승자인 알카라스는 지난 4월 바르셀로나오픈에서 2회전 기권한 뒤 손목 부상으로 대회에 나서지 못하고 있습니다.

윔블던에 출전하지 못했고, 프랑스오픈 타이틀 방어 기회도 놓쳤습니다.

신시내티오픈 주최 측은 "카를로스가 최대한 빨리 대회에 복귀하기 위해 할 수 있는 모든 걸 하고 있다는 걸 알고 있다"며 "회복을 응원하며, 앞으로 신시내티에서 다시 만나기를 기대한다"고 했습니다.

이제 알카라스가 US오픈 전 실전 테스트를 가질 마지막 기회는 23일 시작하는 ATP 250 윈스턴세일럼오픈뿐입니다.

알카라스의 이 대회 출전 여부는 아직 확인되지 않았다고 로이터는 전했습니다.

알카라스는 지난해 신시내티오픈에서 우승한 여세를 몰아 US오픈에서도 대회 두 번째 우승을 차지했습니다.

올해 US오픈은 30일 개막합니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지