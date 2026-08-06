임종언, 어이없는 실수로 '도핑 징계 위기'

한국 남자 쇼트트랙의 간판 18살 임종언 선수가 어이없는 실수로 도핑 검사를 받지 못해 자격 정지의 중징계를 받을 위기에 처했습니다.



지난 밀라노동계올림픽에서 메달 2개를 따낸 임종언은 올해 국제도핑검사기구가 불시에 시행하는 도핑 검사를 세 차례나 받지 못했습니다.



임종언 측은 올해 초 검사를 받을 장소인 소재지를 실수로 적지 않아 1차 검사를 받지 못했고, 이후 소재지를 진천선수촌으로 기입했지만 대표팀 소집이 지난해와 달리 2개월이나 늦어져 6월 2차 검사, 7월 3차 검사도 받지 못했다고 주장했습니다.



임종언은 결국 세 차례 도핑 검사 불이행으로 규정에 따라 최대 자격정지 2년의 중징계를 받을 수 있습니다.



임종언은 지난 3일 국제도핑검사기구에 고의가 아닌 실수로 도핑 검사를 받지 못했다고 소명을 했고, 중징계가 내려질 경우 항소를 검토할 예정입니다.



(영상편집 : 박정삼)