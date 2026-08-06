스페이스X 로켓 잔해, 달 표면에 충돌…우주쓰레기 4t 투척

▲ 스페이스X의 초대형 로켓 스타십 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

우주를 떠돌던 스페이스X의 로켓 잔해가 5일(현지시간) 달 표면에 충돌했습니다.미 경제지 포브스는 스페이스X 팰컨9 로켓이 이날 오전 달 뒤편 아인슈타인 크레이터 인근에 시속 5천400마일(약 8천690㎞)의 속도로 추락했다고 보도했습니다.이 로켓은 지난해 1월 15일 달 탐사를 위해 발사된 민간 착륙선 블루고스트 미션1과 리질리언스의 추진체로, 임무를 마친 뒤 우주 공간을 떠돌아왔습니다.이후 남겨진 잔해가 달 표면에 부딪힐 수 있다는 관측이 제기되면서 뒤늦게 추적이 이뤄졌고, 천문학자들은 이날 추락까지 예의주시해왔습니다.이번 충돌로 달 표면에 약 65∼100피트(19.8∼30.5ｍ) 너비의 새로운 구덩이가 팼을 것으로 뉴멕시코주(州) 로스앨러모스 국립연구소 연구팀은 예상했습니다.총 4t 무게의 팰컨9 잔해가 더해지면서 달에 쌓인 인공 파편은 한층 늘어나게 됐습니다.1960년대부터 달 탐사가 진행되면서 지금까지 달 표면에 놓인 우주 쓰레기만 209t에 달하는 것으로 추정됩니다.대부분 아폴로 프로젝트 당시 남겨진 달 착륙선과 각국 우주 기관의 추락한 탐사선인 것으로 알려졌습니다.여기에 최근 들어 미국 항공우주국(NASA)이 달 기지를 건설하려 하고 중국과 민간기업 등도 달 탐사를 진행하면서 우주 쓰레기 문제가 한층 심각해지고 있다고 포브스는 설명했습니다.특히 전문가들은 달 탐사량이 늘어날수록 감지하지 못했던 잔해들이 위성이나 향후 건설될 기지, 아폴로 착륙지와 같은 역사적 장소에도 타격을 줄 수 있다며 우주 장비 폐기와 관련한 국제적인 합의가 마련돼야 한다고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)