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[날씨] 서울·경기 '낮 최고 39도'…'극한 폭염' 절정

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작성 2026.08.06 06:10 조회수
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<앵커>

수도권 대부분 지역의 폭염중대경보가 이어지는 가운데 서울은 오늘(6일) 39도까지 올라간다고 합니다.

내일까지는 계속 이 정도로 덥다고 하는데, 자세한 날씨는 박세림 캐스터가 전해드립니다.

<기상캐스터>

오늘과 내일은 이번 폭염의 최대 고비가 되겠습니다.

현재 수도권을 중심으로 폭염중대경보가 발효 중인 가운데, 오늘 서울의 낮 기온이 39도까지 치솟겠습니다.

이례적인 극한의 더위는 내일까지 이어지다가 주말부터는 서울의 낮 기온이 36도 선을 보이며 더위가 조금은 누그러질 전망입니다.

자세한 낮 기온 춘천 38도, 광주 37도, 대구는 36도 보이겠습니다.

아침에도 푹푹 찌는 더위는 계속되고 있습니다.

현재 서울 기온 29.4도를 보이며 초열대야 수준의 더위가 나타나고 있습니다.

아침까지 전북 북서부에는 5~40mm의 소나기가, 제주는 오전까지 비가 조금 더 내리다 그치겠습니다.

한편 제13호 태풍 돌핀은 오키나와 동쪽 해상에서 서진하면서 다음 주 초쯤 중국 상하이 남쪽으로 육상할 것으로 예상됩니다.

이에 우리나라의 직접적인 영향을 주지는 않을 것으로 보이는데요.

어떤 변수를 낳을지는 조금 더 지켜봐야 될 것 같습니다.

주말에는 동해안과 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있는데요.

모레 동해안을 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다.

(박세림 기상캐스터)
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