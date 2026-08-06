이란 대통령 "현재 최고지도자와 소통 매우 어려워"

▲ 마수드 페제시키안 이란 대통령

마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국·이스라엘과의 전쟁 초기 공습으로 부상한 현 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이와의 소통이 어려운 상황이라고 시인했습니다.페제시키안 대통령은 5일(현지시간) 취임 2주년을 맞아 국영방송을 통해 중계된 대국민 대담에서 전쟁 초기 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자 등이 미국과 이스라엘의 공습에 사망한 상황을 회고하는 과정에서 이같이 말했습니다.그는 "적들은 미사일 공격으로 국가 붕괴를 노렸으나 우리가 이를 막아냈고, 이에 절망한 적들이 야만적인 공격으로 최고지도자를 순교에 이르게 했다"고 말했습니다.그는 그러면서 "국가 붕괴를 노린 적들의 의도와 달리 이란은 굳건히 유지되었으며, 새로운 최고지도자가 선출되었다"고 덧붙였습니다.페제시키안 대통령은 그러면서 "현재 새로운 최고지도자와의 소통이 매우 어려운 상황"이라며 "새 지도자의 존재 자체가 우리가 이 길을 계속 나아갈 수 있게 하는 큰 힘의 원천"이라고 강조했습니다.부친을 사망에 이르게 한 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습 당시 다친 것으로 알려진 아야톨라 모즈타바는 보안을 이유로 최고지도자 승계 이후 단 한 번도 공개 석상에 모습을 드러내지 않았습니다.지난달 치러진 부친의 장례식에서도 그의 모습은 보이지 않았습니다.(사진=IRIB 텔레그램 채널 캡처, 연합뉴스)