170kg 거구 남성, 무리한 등산에 '픽'…"무모하다" 비판

요즘처럼 폭염이 계속될 때는 정상 체중의 건강한 사람도 야외활동에 각별한 주의가 필요한데요.



그런데 중국에서는 과체중의 한 남성이 무리하게 등산에 나섰다가 한바탕 소동이 벌어졌습니다.



한 거구의 남성이 사람들의 부축을 받으며 산길을 오릅니다.



땀을 비 오듯 흘리는 모습이 정말 힘들어 보이죠.



이 남성은 중국의 먹방 유튜버인데요.



다이어트를 위해 쓰촨성 어메이산 등반에 나섰습니다.



하지만 체중이 무려 170kg에 달하는 남성은 얼마 못 가 열사병 증세를 호소하며 쓰러졌는데요.



결국 구조대가 출동했고 남성을 들것에 실어 아래로 옮겼다고 하네요.



다행히 남성의 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌지만, 영상이 공개되자 자극적인 콘텐츠 제작과 무모한 감량 시도에 대한 비판이 쏟아졌습니다.



건강을 되찾겠다는 도전은 응원할 일이지만 무리한 운동은 오히려 독이 되는 법, 항상 안전이 우선이라는 점 잊지 말아야겠습니다.



(화면출처 : 유튜브 @PingHe-b8h, @Ebony Molina, X @zhang_bao qing, 인스타그램 @Jiemian Global)