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검은 봉투 꺼내 옷 바꾸며 이동…익산역서 체포

고희경 기자
작성 2026.08.06 07:40 조회수
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오늘 마지막 소식 역시 보이스피싱 범죄와 관련된 내용이네요. 

지난 5월 대전 서구의 한 주택가입니다.

모자를 깊게 눌러쓴 한 여성이 우편함에서 검은 봉투를 꺼내 가방에 넣고 유유히 사라집니다.

봉투 안에는 보이스피싱 피해자가 조직의 지시에 따라 넣어둔 현금 1천만 원이 들어 있었습니다.

중국 국적의 20대 A 씨는 지난 3월 관광비자로 입국한 뒤 텔레그램으로 지시를 받으며 모두 7차례에 걸쳐 1억 5천만 원 상당의 피해금을 조직에 전달한 것으로 드러났습니다.

A 씨는 경찰의 추적을 피하기 위해 교통카드는 1~2번만 사용한 뒤 교체했고, 숙박비를 비롯한 모든 비용은 현금으로 결제했습니다.

또 숙박업소도 하루씩만 이용했으며 전날 입었던 옷은 모두 버리는 등 치밀하게 흔적을 지운 것으로 조사됐습니다.

경찰은 약 두 달간의 끈질긴 추적 끝에 지난 6월 전북 익산역에서 열차를 타려던 A 씨를 긴급 체포했습니다.

당시에도 A 씨는 피해자에게서 수거한 외화와 현금을 가지고 다음 범행 장소로 이동하던 중이었습니다.

경찰은 범행을 지시한 보이스피싱 조직의 윗선에 대해서도 수사를 확대하고 있습니다.

(화면출처 : 대전경찰청)
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