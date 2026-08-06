어린이 1명당 270만 원…중국서 '부자 캠프' 열풍

요즘 자녀 어릴 때부터 수백만 원짜리 금융교육 시키는 나라가 있다고요?



이웃 나라 중국의 이야기인데요.



최근 중국 주요 도시를 중심으로 어린이를 대상으로 한 금융지능, 이른바 'FQ 캠프'가 큰 인기를 끌고 있습니다.



이 캠프는 보통 7~10일 과정으로 운영되는데, 참가비가 어린이 1명당 우리 돈 약 270만 원에 달합니다.



그런데도 몇 달 전부터 예약이 마감될 정도로 학부모들의 관심이 뜨거운데요.



아이들은 가상 주식 투자와 자산 관리, 창업 교육은 물론 직접 노점 판매를 하고 사업계획서와 재무제표를 작성하는 체험까지 합니다.



이런 열풍의 배경에는 중국의 심각한 청년 취업난이 자리 잡고 있습니다.



청년 실업률이 15% 안팎의 높은 수준을 이어가면서, 안정적인 직장보다 스스로 자산을 만들 수 있는 능력을 길러주려는 부모들이 늘고 있는 것입니다.



다만 일각에서는 "캠프를 다녀온 뒤 아이가 모든 일에 돈을 요구하게 됐다", "성공만 부각하는 비즈니스 쇼에 불과하다"는 우려도 나오고 있습니다.



(화면출처 : 사우스차이나모닝포스트)