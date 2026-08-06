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"한국 여행 중 감동"…밥값 6만 원 대신 낸 할아버지

고희경 기자
작성 2026.08.06 07:33 조회수
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먼저 한국을 여행하던 관광객이 한 할아버지에게 따뜻한 배려를 받았다는 소식이네요. 

최근 한 태국인 관광객이 한국 여행을 하다 겪은 일을 자신의 SNS에 공개했습니다.

영상에는 태국 여인 2명이 밥을 먹고 있는데, 옆자리에 있던 한 할아버지가 "맛있게 먹어라", "필요한 게 있으면 더 시켜도 된다"고 다정하게 말을 건네는 모습이 담겼습니다.

여인들이 감사 인사를 전하자 할아버지는 "손녀들처럼 보여 밥을 사주고 싶었다"며 따뜻한 마음을 전했고, 식당을 나서면서 밥값 6만 원을 대신 계산했습니다.

여기에 식당 사장도 "밥은 서비스"라며 비용을 받지 않겠다고 해 훈훈함을 더했습니다.

태국인 관광객들은 여러 차례 한국말로 감사 인사를 전한 뒤, "나중에 우리도 누군가에게 베풀 수 있는 사람이 되고 싶다"고 심경을 전했습니다.

영상을 본 누리꾼들도 "진짜 어른의 모습이다", "선한 영향력이 퍼졌으면 좋겠다"며 따뜻한 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 틱톡 @Maythaphan)
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