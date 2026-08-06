"당연히 인공눈물인 줄"…눈에 넣었다 봉변

최근 일회용 인공눈물과 비슷한 용기에 담긴 화장품을 눈에 잘못 넣는 안전사고가 잇따르고 있다는 기사입니다.



한국소비자원에 따르면, 최근 5년 동안 타 제품군을 인공눈물로 오인해 안구에 넣은 사례가 21건 접수됐습니다.



이 가운데 화장품을 오인한 사례는 4건이었습니다.



지난 2월에는 한 소비자가 세럼을 인공눈물로 착각해 눈에 넣었다가 안구 손상을 입었습니다.



소비자원이 주요 온라인 플랫폼에서 판매되는 제품을 조사한 결과, 4개 업체의 세럼과 앰플 화장품이 인공눈물과 구분하기 어려운 용기에 담겨 있었는데요.



3곳은 해당 제품의 생산을 중단하기로 했고, 나머지 1곳은 용기 디자인을 개선하기로 했습니다.



소비자원은 세럼과 앰플 화장품에 들어가는 계면활성제와 보존제 등이 눈에 닿으면 화끈거림과 이물감, 독성 결막염 등을 유발할 수 있다며 사용 전 용기에 적힌 제품명을 반드시 확인하고, 어두운 곳에서는 사용을 자제해 달라고 당부했습니다.



(화면제공 : 식품의약품안전처)