[날씨] 오늘∼내일 폭염 절정…서울 39도·대구 36도

어제(5일)는 수도권 지역의 더위가 가장 극심했는데요.



수도권 대부분 지역에 폭염중대경보가 발효 중인 가운데, 오늘과 내일 이번 극단적인 더위가 가장 절정에 달하겠습니다.



서울의 낮 기온이 39도까지 오르겠습니다.



앞으로 우리나라 날씨를 좌우할 변수는 13호 태풍 돌핀입니다.



금요일에 일본 오키나와를 지나서 다음 주 월요일 중국 내륙에 상륙할 것으로 보이는데요.



태풍이 보통 내륙에 상륙하게 되면 세력이 약해지는데, 약해진 저기압이 이후 우리나라 주변 기압계에 어떠한 영향을 미칠지도 계속해서 지켜봐야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠고 제주는 오전까지 비가 오겠습니다.



또 밤부터 제주 해안으로는 강한 너울이 유입돼 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



밤사이 열대야는 계속 이어지겠습니다.



오늘 낮 기온 서울이 39도, 대구가 36도까지 오르겠습니다.



이번 주말 동풍의 영향으로 제주와 동해안에는 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)