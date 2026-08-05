이스라엘군, 레바논 남부 공습…"헤즈볼라가 휴전 협정 위반"

▲ 이스라엘의 공습으로 파괴된 레바논 남부 마을 (자료사진)

미국과 이란 간 협상 복원을 위한 중재국의 노력이 진행 중인 가운데, 이스라엘군이 친이란 무장 정파 헤즈볼라의 휴전 위반을 이유로 레바논 남부 마을을 공습했습니다.이스라엘군은 5일(현지시간) "헤즈볼라의 노골적인 휴전 위반에 대응해 레바논 남부에 정밀 공습을 단행했다"고 밝혔습니다.그러나 이스라엘군은 헤즈볼라의 휴전 협정 위반 내용에 대한 구체적 언급은 하지 않았습니다.공습 개시 직전 이스라엘군은 자신들이 설정한 레바논 남부 완충지대에 있는 만수리 마을에 대피령을 내리기도 했습니다.대피령을 내린 엘라 와웨야 이스라엘군 아랍어 대변인도 "테러 단체 헤즈볼라가 휴전 협정을 위반함에 따라, 이스라엘군은 불가피하게 강력한 군사 작전을 수행하게 됐다"고만 밝혔습니다.앞서 이스라엘은 지난달 29일 레바논 남부에서 이스라엘군 무인 공병 차량이 헤즈볼라의 자폭 무인기 공격을 받았다며 휴전 협정 위반이라고 규탄한 바 있습니다.이스라엘군의 이번 공습은 이탈리아 로마에서 이스라엘과 레바논 간 평화 협상이 열리고, 호르무즈 해협 개방 등을 둘러싸고 갈등해온 미국과 이란 간 협상 복원을 위한 중재국의 노력이 진행 중인 가운데 이뤄졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)