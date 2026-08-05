[날씨/XR] 수도권 폭염중대경보…태풍 '돌핀' 변수

밤낮으로 더 심해지는 무더위에 많이 지치시죠.



오늘(5일)도 우리나라 동쪽에 중심을 둔 북태평양 고기압을 따라 동풍이 불어들면서 수도권 지역에 폭염이 가장 극심했습니다.



앞으로 우리나라에 폭염이 얼마나 더 이어질지 우리나라 날씨를 좌우할 변수는 바로 이 13호 태풍 '돌핀'입니다.



현재 시속 20km 안팎의 느린 속도로 일본 오키나와를 향해 서진하고 있는데요.



앞으로 금요일경 일본 오키나와를 통과해서 다음 주 월요일 중국 내륙에 상륙할 것으로 보입니다.



보통 태풍이 내륙에 상륙하고 나면 세력이 점차 약해지는데요.



하지만 이후 약화된 저기압이 우리나라 주변 기압계에 어떠한 영향을 미칠지도 계속해서 지켜봐야겠습니다.



일단 극단적인 더위는 내일과 모레 절정에 달하겠습니다.



서울의 낮 기온이 39도까지 오를 것으로 보입니다.



폭염중대경보는 한 차례 더 수도권 대부분 지역으로 확대됐습니다.



열대야가 서울은 2주째 이어지고 있습니다.



오늘 밤도 푹푹 찌는 무더위가 이어지겠습니다.



내일 낮 기온 서울이 39도, 강릉 32도 예상됩니다.



이번 주말에는 동풍의 영향으로 동해안과 제주에 비가 내리겠고요.



태풍이 점점 가까워지면서 내일 밤부터 제주 해안가로는 강한 너울이 유입되겠습니다.



해안가 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)