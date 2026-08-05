드디어 내일 합류…이강인 "하루빨리 만나요"

<앵커>



이강인 선수가 마침내 내일(6일), 새 소속팀 아틀레티코 마드리드에 합류합니다. 방한할 동료들을 기다리며 국내에서 따로 훈련해 온 이강인 선수는 부푼 기대감을 드러냈습니다.



홍석준 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난달 25일 공식 입단 발표가 나온 뒤에도 국내에 머물며 따로 훈련해 온 이강인이 드디어 내일, 방한하는 팀에 합류합니다.



축구 인생의 새로운 여정을 앞둔 이강인은 구단 SNS에 동영상을 올려 먼저 팬들에게 인사했습니다.



[이강인/AT마드리드 미드필더 : 이 위대한 클럽에 합류하게 돼 매우 기쁘고 행복합니다. 세계 최고의 팬들을 만날 생각에, 하루빨리 시작하고 싶은 마음이 간절합니다.]



합류가 늦어진 이유에 대해서도 직접 밝혔습니다.



[이강인/AT마드리드 미드필더 : 가능한 한 빨리 팀에 합류하고 싶었지만, (병역 관련) 서류 문제 때문에 출국에 어려움이 있었습니다.]



팀에 빠르게 녹아들기 위해 홀로 굵은 땀을 쏟았다며 적응엔 자신감을 드러냈습니다.



[이강인/AT마드리드 미드필더 : 팀에 합류했을 때 최상의 상태를 갖추기 위해 지난 몇 주 동안 강도 높은 훈련을 계속해 왔습니다.]



성장의 발판을 놓은 스페인 무대로 3년 만에 돌아가게 된 이강인은 유창한 스페인어로 한국 문화를 알렸고,



[이강인/AT마드리드 미드필더 : (요즘 반복해 듣는 노래?) 케이팝 그룹 미야오-띠로리. (마지막으로 본 영화?) 호프 (한국어 가르쳐주세요.) 사랑해! 아틀레티코!]



파리 시절 각종 우승컵을 들어 올렸던 경험을 살려 마드리드에서도 '영광의 시대'를 이어가겠다고 다짐했습니다.



[이강인/AT마드리드 미드필더 : 위닝 멘털리티와 승부욕을 가지고 있고, 항상 성장하고 무언가를 이뤄내고자 하는 열정이 큽니다. 제가 가진 목표와 우리 팀 전체가 가진 목표들을 꼭 이뤄내고 싶습니다. 정말 기대가 큽니다. 가자, 아틀레티코!]



(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 이가진, 영상출처 : AT마드리드 공식 X)