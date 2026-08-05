"당신 계좌가" 6억 턴 '콜센터'…캄보디아 막자 옮겼다

<앵커>



동남아를 중심으로 활동하는 보이스피싱 등 스캠 조직이, 활동 반경을 중앙아시아까지 넓혔습니다. 단속을 피해 캄보디아와 베트남을 거쳐, 최근에는 카자흐스탄을 거점으로 활동하던 한국인 일당 19명이 붙잡혔습니다.



보도에 이세현 기자입니다.



<기자>



경찰이 뒷짐을 지고 선 남성들의 휴대전화를 확인합니다.



[그게 제 거예요.]



벽을 보고 서 있던 남성들이 잇따라 차량에 탑승합니다.



카자흐스탄에서 보이스피싱과 문자 금융사기 등 스캠 사기 범죄를 저지른 조직원들입니다.



이들은 카자흐스탄 알마티에 콜센터를 차린 뒤 금융감독원과 검찰, 법원 등 정부 기관을 사칭해 피해자 16명에게 6억 원을 가로챈 것으로 조사됐습니다.



대법원 등기우편 수령 등을 명목으로 피해자에게 접근한 뒤 계좌가 범죄에 연루됐다고 속여 스스로 돈을 이체하도록 하는 등의 수법을 썼습니다.



초국가범죄 특별대응 TF는 지난달 23일 알마티에서 조직원 14명을 검거해 모두 송환했고, 국내에 있던 조직원 5명도 붙잡았습니다.



19명 모두 한국인입니다.



이들은 당초 캄보디아를 거점으로 활동하다 현지 단속이 강화되자 베트남을 거쳐, 올해 4월부터는 카자흐스탄으로 근거지를 옮겨 범행을 저지른 걸로 조사됐습니다.



[김병주/경찰청 국제공조1과장 : 앞으로도 범죄조직이 지구 반대편 등 아무리 멀고 생소한 지역으로 숨더라도 끝까지 추적해 반드시 법의 심판대에 세워 국민의 안전을 지키겠습니다.]



경찰은 19명 가운데 14명을 이미 구속했고 나머지 5명도 구속 수사를 원칙으로 한단 방침입니다.



또 중국에 있는 중국 국적 총책과 관리자 2명을 포함해 동남아 등 다른 국가로 달아난 일부 조직원들의 뒤를 쫓고 있습니다.



(영상편집 : 소지혜, 디자인 : 박태영, 화면제공 : 경찰청)