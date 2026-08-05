혈세로 지었는데…5년째 문 닫은 템플스테이

<앵커>



저희는 올해 예산안 전수 분석에 이어 공무원 연수와 산불 복구 사업 등 국민 혈세가 제대로 쓰이고 있는지 연속 보도해 오고 있습니다. 이번에는 전통문화 보존과 문화 관광 진흥 등을 명목으로 막대한 세금이 투입되는 '사찰 체험' 관련 예산을 들여다봤습니다. 먼저 해마다 수백억 원의 예산이 들어가는 '템플스테이' 사업입니다.



세금 들여 짓고, 고쳐줬는데 문을 닫거나, 어디 있는지 찾기도 힘든 현장을 배여운 기자가 취재했습니다.



<기자>



경기도 여주의 신륵사, 사찰 한켠에 자리 잡은 템플스테이 전용관입니다.



문살은 찢겨 있고, 처마 밑엔 거미줄이 가득합니다.



지하 공양간은 불쾌한 냄새가 코를 찌릅니다.



[어우 곰팡이 냄새….]



국비와 지방비를 합쳐 7억 5천만 원을 들여 지은 건물이지만, 코로나 시기였던 2021년 이후 5년째 템플스테이는 운영되지 않고 있습니다.



이유를 묻자,



[신륵사 관계자 : 누수가 돼 가지고, 천장도 쏟아지는데 어떻게 거기서 공양을 하겠어.]



하지만 건물을 고치겠다며 받아 간 국비만 네 차례, 총 3억 8천여만 원입니다.



나랏돈으로 수차례 고치고도 누수를 못 잡아 문을 닫았다는 겁니다.



[신륵사 관계자 : 우리가 빚을 받아서 보수를 해가지고 운영할 수는 없는 거 아니에요?]



한 달에 두 번 이상 템플스테이를 하지 않으면 지정이 해지될 수 있지만, 관할 기관은 5년이 지나서야 조치에 나서겠다고 밝혔습니다.



[문화체육관광부 담당자 : 올해 내로 운영 등록 사찰에서 빼버릴 건지, 운영 재개를 시킬지를 확정해야 할 거 같습니다.]



이런 곳은 또 있습니다.



충북 영동의 반야사.



템플스테이 명목으로 보조금 5억 원이 들어갔습니다.



그런데 새로 지었다는 체험관, 사찰 내에선 보이지 않습니다.



개울을 건너, 숲길을 10분 넘게 올라가자 나타납니다.



안내문이 없어, 찾기조차 쉽지 않습니다.



문은 굳게 잠겨 있고.



창문 너머를 보니 공사 보양재는 뜯지 않은 채 그대로입니다.



건축물대장을 확인해 보니 지난해 7월 완공됐지만 사용 흔적을 찾기는 어렵습니다.



사찰 측은 단체 참가자가 있을 경우만 해당 공간을 사용한다고 밝혔습니다.



[반야사 관계자 : 사용 빈도는 많지는 않다고 들었습니다. 국비로 지어진 건물인데 활용을 못한다는 건 좀 문제가 있잖아요. 잘 활용할 수 있도록 방안을 좀 찾아보고 있습니다.]



지난 20여 년간 템플스테이에 들어간 국비만 3천800억이 넘습니다.



최근 10여 년간 연 230억 안팎이고, 올해는 270억 원으로 늘었습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 서승현, VJ : 김준호)