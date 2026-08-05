'탱크데이' 스타벅스 첫 압수수색…"자체 감사 부실"

<앵커>



스타벅스가 탱크데이 이벤트로 5·18 민주화운동 유공자를 모욕했다는 의혹을 수사 중인 경찰이, 스타벅스코리아 본사를 압수수색했습니다. 경찰은 신세계그룹의 자체 감사가 부실하게 진행된 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다.



정지연 기자가 보도합니다.



<기자>



서울경찰청 광역수사단이 오늘(5일) 오전 8시 50분부터 서울 역삼동 스타벅스코리아 본사를 전격 압수수색 했습니다.



수사에 착수한 지 76일 만의 첫 강제 조사로, 수사관 40여 명을 투입했습니다.



스타벅스는 지난 5월 18일을 앞두고 진행한 이벤트 홍보 게시물에서 '탱크데이', '책상에 탁'이라는 문구를 적어 5·18 민주화운동에 대한 명백한 조롱이라는 국민적 비판을 받았습니다.



[정용진/신세계그룹 회장 : 어떠한 변명도 하지 않겠습니다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있습니다. 제 잘못입니다.]



5·18 민주화운동 유공자와 시민단체는 정 회장 등을 5·18 민주화운동 특별법 위반과 모욕, 명예훼손 혐의 등으로 고소 고발했습니다.



경찰은 압수수색 영장에 스타벅스가 해당 이벤트로 박종철 열사 등 5·18 민주화운동 유공자를 모욕했다는 혐의를 적시했습니다.



경찰은 앞서 신세계그룹이 제출한 스타벅스코리아의 자체 감사 자료를 검토한 결과 부실한 부분을 포착한 것으로 전해졌습니다.



신세계그룹은 자체 감사 결과 발표 당시, 이벤트 담당팀 직원 5명 가운데 임원을 포함한 3명이 휴대전화 제출을 거부했다고 밝혀, '부실 감사' 의혹을 키웠습니다.



이번 압수수색 대상에는 손정현 전 스타벅스코리아 대표와 '탱크데이' 홍보물 기획 업무를 담당했던 임직원의 휴대전화 등이 포함된 것으로 확인됐습니다.



경찰은 확보한 자료를 토대로 '탱크데이' 이벤트가 5·18 민주화운동 유공자를 모욕할 고의를 갖고 기획한 것인지 확인할 방침입니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 서승현)