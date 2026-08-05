"어른도 수영하던 곳인데"…바닥까지 드러난 계곡

<앵커>



지난주부터 극심한 폭염에, 몇 주째 비도 내리지 않고 있는 부산·경남 지역에서는 가뭄 피해가 번지고 있습니다. 계곡은 물이 말라 바닥을 드러냈고, 농작물은 마른 땅 위에서 시들어가고 있습니다.



KNN 김민성 기자가 취재했습니다.



<기자>



부산의 한 계곡에 물길이 완전히 끊겨버렸습니다.



고인 물 주변으로 메마른 바위만 가득합니다.



애써 몸을 담그러 온 피서객들은 발길을 돌립니다.



[문성원·주세환/피서객 : 물이 많았는데 하나도 없어서 놀지를 못하겠어. (어디 가야 할지 모르겠습니다.)]



경남 김해의 한 폭포수도 아래로 흐르지 못하고 고여 버렸습니다.



계곡은 바닥이 드러나 진흙탕입니다.



여름철 피서객이 자주 찾는 이 계곡에는 이렇게 다이빙을 하지 말라는 안내문까지 붙어 있지만, 물에 들어가 보니 물은 성인 발목 높이까지밖에 오지 않습니다.



[최숙자/경남 김해 대청동 : 이렇게 물이 마른 적은 진짜 몇 년 만에 처음인 것 같아요. 폭포에 사람들이 애들도 어른도 다 이렇게 수영할 정도로 많았어요.]



인근 상인들은 피서객이 절반 이상 끊겼다고 하소연합니다.



[최동석/경남 김해 상점마을 이장 : (펜션) 예약한 분들도 취소를 거의 다 하는 편입니다. (식당들도) 미리 손님이 온다고 생각하고 일하는 사람들을 많이 구해 놨는데 그분들 인건비가 걱정입니다.]



단감 농장에서는 마른 땅에 밤낮으로 물을 댑니다.



그래도 나뭇잎이 금방 시들해집니다.



단감도 따가운 햇빛에 붉게 타버렸습니다.



[진영심/단감 농장주 : 물을 매일 주고 있어도 흙이 바짝바짝 마르니까 나무가 이파리도 시들시들해지고 물을 줘도 소용이 없을 정도예요.]



지난달 부산·경남의 강수량은 평균 60mm, 평년의 20% 수준에 그쳤습니다.



기상청은 이번 주말 태풍 돌핀의 간접적 영향으로 부산·경남에 소량의 비가 올 수도 있다고 전망했습니다.



(영상취재 : 전재현 KNN)



KNN 김민성