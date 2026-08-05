에어컨 오래 틀자 '활활'…열대야에 정전돼 밤새 뜬눈

<앵커>



에어컨이나 선풍기 없이는 도저히 버틸 수 없는 날씬데요. 냉방기기 사용 폭증으로 화재나 정전 사고가 잇따르면서, 소방 당국은 화재위험 경보를 최고 단계로 발령했습니다.



보도에 김민준 기자입니다.



<기자>



아파트 베란다 밖으로 시뻘건 불길과 검은 연기가 치솟습니다.



어제(4일) 저녁 7시 반쯤 대구 봉무동의 한 아파트 실외기에서 불이 나 20여 분 만에 꺼졌습니다.



소방 당국은 에어컨을 오래 틀어 실외기가 과열돼 불이 난 걸로 보고 있습니다.



[주민 : 바람도 별로 안 부는데 거기까지 매캐한 냄새가 오더라고요. 앞쪽으로도 가봤는데 정확하게 실외기 쪽에서 시작한 것 같았어요.]



에어컨 화재는 지난달 1일부터 어제까지, 145건이나 발생했습니다.



이 가운데 53건은 최근 기록적인 폭염이 이어진 부산과 대구 등 영남 지역에 집중됐습니다.



정전도 잇따랐습니다.



어제 저녁 7시 50분쯤 인천 계양구 효성동 한 아파트 단지가 정전돼 370여 세대가 11시간 가까이 불편을 겪었습니다.



열대야가 이어지는 가운데, 냉방기기는 물론 냉장고도 멈춰 주민들은 뜬눈으로 밤을 새웠습니다.



[주민 : 집을 못 가니까 우린 더군다나 15층이니까. 그 안에 (음식이) 이렇게 녹으면 쉬고 다 그러니까 그게 걱정되죠.]



지난 2024년 여름철 냉방 수요는 2020년 대비 29.1% 급증했습니다.



전력 사용량이 늘면서 노후 아파트를 중심으로 변압기 과부하로 인한 정전도 잦아지는 추세입니다.



[이영주/경일대 소방방재학부 교수 : (실외기실) 환기가 안 되면 온도가 안 떨어지니까 실외기실 환기창 제대로 다 열려 있는지 (봐주시고) (차단기가) 정상적으로 작동하면 그 세대 안에서만 전원이 차단되면서 사실은 더 큰 정전으로 이어지진 않으니까.]



소방청은 오늘 화재위험경보 3단계 중 최고 단계인 '심각' 단계를 발령하고 냉방기 사용으로 인한 화재 발생에 주의를 당부했습니다.



(영상취재 : 최준식, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 강윤정)