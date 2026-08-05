살인 폭염에 밭은 60도…"농업인 여러분" 드론 띄웠다

<앵커>



계속되는 폭염에 인명 피해도 잇따르고 있습니다. 특히 어제(4일)와 그제 이틀 동안 농촌에서만 5명이 숨졌습니다. 고령의 농민들이 혼자 일하다 쓰러지는 경우가 많아, 각별한 주의가 필요합니다.



홍승연 기자의 보도입니다.



<기자>



고추밭에 노란색 폴리스 라인이 쳐졌습니다.



그제 오후 밭에서 일하던 70대 여성이 숨진 채 발견됐습니다.



당시 낮 기온은 35도를 넘었습니다.



[인근 주민 : 안 들어오니까 밭으로 찾으러 나왔는데 거기서 (발견했어.) 그 뜨거운 데서 (작업)하다가 아마 죽었나 봐.]



작물을 보호하기 위한 검은 비닐이 열을 그대로 흡수하면서 흙 표면은 대기보다 더 뜨겁습니다.



오후 3시가 넘으면서 기온은 지금 36도까지 올랐는데요.



밭의 지면 온도를 재보니 60도가 훌쩍 넘습니다.



질병관리청 공식 집계로만 올해 논밭에서 온열질환자 300여 명이 발생했고, 6명이 숨졌습니다.



어제와 그제 이틀 동안 충청과 전북 지역에서 농민 5명이 목숨을 잃었는데, 지자체 자체 집계까지 합치면 희생자 규모는 더 늘어날 것으로 보입니다.



대낮 작업 중단을 권고하기 위해 드론까지 동원됐습니다.



[온열 질환 위험이 매우 높습니다. 농업인 여러분께서는 야외 작업을 자제해 주시고….]



하지만 수확을 앞둔 농민들은 일손을 놓지 못하고 있습니다.



[김낙윤/충남 당진시 : 어쩔 수 없잖아요, 더워도. 애쓰게 키운 작물이 다 마르니까.]



[윤용산/충남 아산시 : 멈출 수가 없죠. 이것도 딸 시기가 지나면 곪고 그냥 썩어버려서….]



전문가들은 고령자가 많은 농촌 현실을 반영해 대책을 마련할 것을 주문합니다.



[정순둘/이화여대 사회복지학과 교수 : 새로운 기후 변화로 인한 재해라고 볼 수 있는 거잖아요. 어르신들 같은 경우에는 체감이 낮을 수 있잖아요. 맞춤형 문자를 보낸다든가 그거에 대응할 수 있는 시스템을 만들 필요가 있는 거죠.]



최근 3년간 온열 질환자 중 약 17%가 농사 중 발생한 것으로 집계된 가운데, 농촌진흥청은 낮 시간대 작업을 최대한 자제하고 두통이나 어지럼증 등 증상이 나타나면 즉시 작업을 멈추고 쉬라고 강조했습니다.



(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 김종태)