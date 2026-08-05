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"땀 안 식어" 선수도 호소…야구팬 실려나가자 결국

전영민 기자
작성 2026.08.05 20:02 수정 2026.08.05 20:08 조회수
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<앵커>

40도를 넘나드는 극한의 폭염이 전국을 덮쳤습니다. 더운 걸 넘어, 생명까지 위협하는 날씨에 프로야구도 결국 멈췄습니다. 어제(4일) 관중들이 잇따라 실신하는 아찔한 사고가 발생하면서, 오늘과 내일 전 경기가 취소됐습니다. 폭염으로 프로야구가 전면 중단된 건 사상 처음입니다.

첫 소식, 전영민 기자의 보도입니다.

<기자>

어제 SSG와 LG의 인천 경기에서 9회초를 준비하던 선수들과 심판들이 일제히 관중석을 바라봅니다.

1루측 관중석에서 응원하던 20대 남성 A 씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 겁니다.

구급대원들이 심폐소생술과 자동 심장 충격까지 실시한 끝에 의식을 되찾은 A 씨는 곧장 병원으로 이송됐는데, 잠시 후 또 다른 20대 남성 B 씨가 쓰러졌고 심폐소생술 끝에 의식을 찾은 뒤 병원으로 옮겨졌습니다.

지난주부터 선수들이 온열질환 증세를 호소하며 어제까지 5경기를 취소시켰던 KBO는, 어제 관중 2명이 의식을 잃는 아찔한 사고까지 벌어지자 '리그 전면 중단'을 선언했습니다.

프로야구의 일정 중단은 5년 전 코로나19 사태 이후 처음이고, 폭염 때문에 중단되는 건 이번이 사상 최초입니다.

[구자욱/삼성 외야수 : 야구하면서 가장 더운 날이었던 것 같고, 경기 내내 땀이 안 식어서 너무 힘든 경기였는데 밖에 나오기 싫었습니다.]

KBO는 내일 10개 구단 단장들과 선수협회가 참가하는 회의를 열어 향후 대책을 논의합니다.

이미 어제 폭염 상황에서 경기 취소 및 지연 개최와 관련한 운영 기준을 새로 마련해 발표했지만, 응급 상황이 잇따르자 방침을 원점에서 재검토하기로 한 겁니다.

현재로서는 리그 재개 시점을 점칠 수 없는 가운데, 폭염이 장기화되면 프로야구의 공백도 함께 길어질 가능성이 높습니다.

프로축구는 저녁 7시 30분에 시작할 예정이던 이번 주말 경기를 30분 늦춰 8시에 시작하기로 했습니다.

(영상편집 : 이재성)
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