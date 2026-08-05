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프로축구 K리그1·2, 폭염으로 7∼8일 전경기 저녁 8시 킥오프

서대원 기자
작성 2026.08.05 18:13 조회수
프로축구 K리그1·2, 폭염으로 7∼8일 전경기 저녁 8시 킥오프
▲ 프로축구 K리그1 경기 장면

한국프로축구연맹이 최근 계속되는 폭염에 따라 K리그1 22라운드 전 경기(5경기)와 K리그2 21라운드 전 경기(8경기)의 킥오프 시간을 기존 저녁 7시 30분에서 저녁 8시로 변경합니다.

프로축구연맹은 오늘(5일) "폭염 상황을 고려해 선수와 관중, 현장 관계자의 안전 확보를 위해 킥오프 시간을 변경했다"고 밝혔습니다.

이에 따라 K리그1 22라운드 안양-대전(안양종합운동장), 부천-광주(부천종합운동장), 김천-서울(김천종합운동장), 전북-제주(전주월드컵경기장), 포항-울산(포항스틸야드) 등 5경기는 모두 8일 오후 8시에 시작합니다.

또 K리그2 21라운드 충남아산-안산(이순신종합운동장), 김포-충북청주(김포솔터축구장), 경남-대구(창원축구센터), 화성-이랜드(화성종합경기타운), 수원-김해(수원월드컵경기장), 용인-부산(용인미르스타디움·이상 7일), 파주-수원FC(파주스타디움), 성남-천안(탄천종합운동장·이상 8일) 등 8경기도 오후 8시에 킥오프합니다.

(사진=연합뉴스)
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