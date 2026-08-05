뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

내년 유아 무상교육 3세까지 확대…지방국립대 전액장학금 검토

박세용 기자
작성 2026.08.05 17:48 조회수
내년 유아 무상교육 3세까지 확대…지방국립대 전액장학금 검토
▲ 교육부 2026년 하반기 업무계획 보고

내년부터는 3세 아이도 어린이집이나 유치원에서 무상보육·교육을 받게 됩니다.

정부의 국정과제에 맞춰 무상보육·교육 대상이 4∼5세에서 3∼5세로 1년 앞당겨진 데 따른 것입니다.

아울러 지방국립대 학생이 받는 국가장학금이 내년부터 대폭 늘어날 전망입니다.

교육부는 이러한 내용을 골자로 한 '2026년 하반기 교육부 업무계획'을 이재명 대통령에게 보고했습니다.

우선 교육부는 유아 무상보육·교육 지원을 2027년에는 3∼5세로 확대해 지난해 45.8%인 공공보육 이용률을 2030년엔 55%까지 올리겠다는 목표를 세웠습니다.

또 올해부터 초등학교 3학년에게 지급한 '방과 후 프로그램 이용권(연 50만 원)'을 내년엔 4학년에게도 지급합니다.

교육부 2026년 하반기 업무계획 보고 (사진=교육부 제공, 연합뉴스)

아울러 교육부는 이르면 내년부터 전국 30곳의 지방국립대에 입학하는 학생에게 전액 장학금을 지급하는 방안도 검토 중입니다.

'지방국립대 무상교육'에 소요될 추가 재원 규모는 연 2천억 원 안팎으로 추정됩니다.

(사진=교육부 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지