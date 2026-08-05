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[비디오머그] 사고 내고 술 마시면 완전범죄 된다던 사람 누구냐 진짜

작성 2026.08.05 18:01 조회수
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생각보다 훨씬 위험한 일이지만, 생각보다 끊임없이 벌어지고 있는 범죄 중 하나가 바로 '음주운전'일 겁니다.

역대 음주단속에서 기상천외(?)한 변명들이 많았지만, 이렇게 단속으로 적발되는 건 양반입니다.

최근 유명인들이 음주운전 상태로 사고를 내고, 술을 더 마시면서 음주측정을 방해한 '술타기' 수법 사례가 연이어 알려지면서 공분을 사고 있는데요.

얼마 전 법원에서 이 '술타기' 사건에 대해 무죄였던 1심 판결을 뒤집고 징역 1년을 선고한 사례가 있습니다.

어떻게 된 건지 영상으로 담았습니다.

(편집 : 김인선, 구성 : 이세미, 내래이션 : 조기호, 디자인 : 채지우, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
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