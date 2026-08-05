"윤석열 정부 초기 대통령실에 김건희 집무실 설치"…특검, 경호처 진술 확보

▲ 대통령실 집무실

3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 윤석열 정부 초기부터 대통령 배우자 김건희 씨의 집무실이 대통령실에 있었다는 진술을 확보했습니다.특검팀은 최근 대통령경호처 관계자로부터 "윤석열 정권 초 용산 대통령실에 영부인을 위한 집무실을 설치했다"는 취지의 진술을 확보하고 사실관계를 확인하고 있습니다.김건희 씨의 집무실은 대통령실 한 층 절반에 달하는 크기였고, 유리창 등 방탄 시설을 설치하는 데 10억 원의 예산이 쓰인 걸로 알려졌습니다.윤석열 정부는 출범 직후 김건희 씨를 둘러싼 잡음을 없애겠다는 취지로 대통령 배우자를 공식 보좌하는 제2부속실을 폐지했습니다.하지만, 이후에도 김건희 씨와 관련해 여러 논란이 불거지자 2024년 11월 제2부속실을 부활시켰습니다.특검팀은 김건희 씨가 2022년 9월쯤 경호처 실무진을 소집해 "대통령 집무실이 너무 허전하다"며 공사 예산 확보가 가능한지 물어봤다는 진술도 확보한 것으로 전해졌습니다.김건희 씨 변호인단은 오늘(5일) 입장을 내고 "과거 청와대에는 영부인을 위한 집무실이 존재했으나 윤석열 정부 초기에는 영부인을 위한 집무 공간이 존재하지 않았다"며 "2024년 하반기 2부속실 설치를 발표하면서 대통령실 빈 공간에 제2부속실과 영부인 집무실을 소규모로 설치한 사실은 있다"고 반박했습니다.(사진= 페이스북 건희사랑 캡처, 연합뉴스)