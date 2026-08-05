[자막뉴스] "군함 4척 해외 건조" 제안한 백악관…'K-조선' 러브콜 외치더니 "드디어!"

백악관이 미 해군의 수상 전투함 2척과 비전투 지원함 2척을 해외 조선소에서 건조해야 한다는 입장을 연방의회에 전달한 것으로 확인됐습니다.



동맹국을 활용한 군함 건조 가능성이 꾸준히 거론돼 오긴 했지만, 해외 건조의 대상과 규모가 미 행정부 공식 문서에 명시된 건 이번이 처음입니다.



백악관 예산관리국의 '2027년 국방수권법에 대한 행정부 정책입장서'에 따르면, 백악관은 미 조선소의 고질적인 건조 적체 현상을 해소하기 위해 이 같은 권한을 해군에 부여해줄 것을 의회에 제안했습니다.



이 정책입장서는 미 행정부가 역점을 두고 추진하는 정책을 의회의 법안 심의를 위해 공식적으로 제시하는 문서입니다.



정책입장서는 지난달 21일 미 의회에 전달됐습니다.



백악관은 특히 초기 함정을 해외에서 빠르게 확보해 전력 공백을 메우고, 이후 해외 조선소의 기술과 생산 방식을 미국으로 가져와 자국 산업을 육성하는 이른바 '핀란드 모델'을 대안으로 제시했습니다.



핀란드 모델은 미 해안경비대의 중형 쇄빙선 프로그램에 처음 적용됐습니다.



수주 대상으로는 한국 조선업계가 유력하다는 관측이 나옵니다.



트럼프 대통령이 지난해 8월 워싱턴에서 열린 한미 정상회담 등을 계기로 한국과의 선박 건조 협력을 언급했고, 지난달 15일엔 펜실베니아주 미 육군전쟁대에서 열린 '국방혁신서밋' 행사에서 한국을 콕 집어 "그들은 우리와 선박에서 협력하고 있다"고 말하기도 했습니다.



다만 이 방안이 성사되려면 미 의회 문턱을 넘어야 합니다.



특히 안보 우려와 자국 산업 보호를 이유로 군함의 해외 건조를 원칙적으로 금지하는 '번스-톨레프슨법'이 걸림돌입니다.



앞서 미 하원은 지난달 22일 전투함의 해외 건조를 금지하는 조항이 담긴 국방수권법을 이미 가결한 바 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)