[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● 국힘 윤리위 '파열'
김준일 / 시사평론가
"장동혁 해외 출장, 국민들이 납득하느냐가 관건"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"국힘 윤리위원장 윤민우의 독단 행위 문제…장동혁 지도부가 책임져야"
최선호 / SBS 논설위원
"국힘 윤리위 갈등, 계파 갈등보다 위원장 독단에 불만 있는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 여권 악재에도 국힘은 제자리 걸음…윤리위는 내홍·잡음에 '삐걱'
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