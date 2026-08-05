[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● '돌려차기 사건' 희화화
김준일 / 시사평론가
"'돌려차기 사건' 희화화, 타인 무시하는 평소 태도 드러나"
"서범수·진종오 징계해야…친한계 의원들 알아서 자빠지는 격"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"당사자 사과뿐만 아니라 징계 앞서 당 차원 사과 필요"
"서범수·진종오, 친한계 의원…'징계 정치' 확대판으로 해석될까 우려"
최선호 / SBS 논설위원
"'돌려차기 사건' 희화화, 도저히 이해 어려운 농담…논란 커질 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 피해자 불러놓고 "돌려차기 한 번 하시죠" 김준일 "숨 쉬듯 무례"
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