[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 최선호 SBS 논설위원
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● 정성호에 "잘 버티세요" ~ ● "나중에 감당 어쩌려고"
김준일 / 시사평론가
"정성호 발언, 비공식적으로 대통령께 '사의 표명'한 것"
"민주, 공격받기 쉬운 상황‥피해자 보호 우려 해소 안 돼"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"서영교, 호언장담…법 시행 후 나타날 상황 오롯이 책임져야"
최선호 / SBS 논설위원
"정성호, 형소법 개정안 관련해 서영교와 완전히 다른 의견"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "진짜 너무 걱정…감당 못할 것 같다" 촬영 뻔히 알면서 '작심발언'
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