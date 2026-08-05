바둑 신진서, 80개월 연속 한국 랭킹 1위…최정, 2개월 연속 여자 1위

▲ 신진서 9단이 80개월 연속 한국 랭킹 1위를 지켰다.

한국 바둑의 '절대 1강' 신진서 9단이 80개월 연속 랭킹 1위를 지켰습니다.신진서는 5일 한국기원이 발표한 7월 랭킹에서 10,402점을 기록해 2위 박정환(9,971점) 9단을 따돌리고 1위를 달렸습니다.신진서는 지난달 인공지능(AI) 카타고(KataGo)와 화제의 대결을 펼쳤으나 공식 대국은 출전 기회가 없었습니다.이에 따라 7월과 똑같은 랭킹 점수를 유지하며 여유 있게 1위를 수성했습니다.박정환에 이어 신민준·변상일 9단이 순위 변동 없이 3·4위를 지켰습니다.지난 7월 농심신라면배 국내선발전에서 국가대표로 뽑힌 안성준 9단은 다섯 계단 상승한 5위가 됐습니다.강동윤 9단은 한 계단 내려간 6위에 자리했고, 이지현·김지석 9단은 지난달과 같은 7·8위를 지켰습니다.김명훈 9단은 세 계단 하락한 9위, 홍성지 9단은 두 계단 상승한 10위를 차지했습니다.여자 랭킹에서는 최정 9단이 김은지 9단을 제치고 2개월 연속 1위를 지켰고, 일본 출신 나카무라 스미레 6단은 한국 이적 후 최고인 여자 랭킹 3위에 올랐습니다.7월 한 달간 10승 3패를 기록하며 랭킹 점수 51점을 보탠 스미레는 전체 랭킹에서는 62위로 점프했습니다.이적 첫 달인 2024년 4월 랭킹 217위로 시작한 스미레는 2년 4개월 만에 무려 155계단을 뛰어오르며 자신의 최고 순위를 경신했습니다.오유진·김채영 9단은 여자랭킹 4·5위에 올랐습니다.한편, 김세동 8단은 지난달 농심신라면배 예선에서 누적 점수 240점을 채워 9단으로 승단했습니다.김창훈·김승진 7단은 8단이 되는 등 16명의 승단자가 나왔습니다.(사진=한국기원 제공, 연합뉴스)