이성훈 대한근대5종연맹 신임 회장 취임

▲ 5일 취임식에서 이성훈 회장의 모습

이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 제22대 대한근대5종연맹 회장에 취임했습니다.대한근대5종연맹은 5일 서울 송파구 롯데월드타워에서 이 회장의 취임식을 개최했습니다.근대5종연맹은 1985년부터 LH의 후원을 받고 있으며, LH 사장이 연맹 회장을 맡고 있습니다.1996년 기술고시로 공직에 입문해 국토교통부에서 다양한 보직을 거친 이 회장은 지난해부터 청와대 국토교통비서관으로 일하다가 지난달 LH 사장에 임명됐고, 최근 선거를 통해 연맹 회장으로 당선됐습니다.취임식에서 이 회장은 2026 아이치·나고야 아시안게임에 나설 선수단에 대한 적극적인 지원을 약속하며, 현장의 안전 관리도 당부했습니다.김성진 감독을 비롯한 국가대표팀은 아시안게임 출정을 알리며 선전을 다짐했습니다.취임식에는 아이치·나고야 아시안게임 선수단장인 이상현 대한사이클연맹 회장과 이혁렬 대한바이애슬론 회장 겸 2018평창기념재단 이사장, 정창훈 대한수영연맹 회장 등이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)