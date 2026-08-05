[날씨] 수도권 폭염중대경보 확대…서울 노원 39.2도

<앵커>



수도권을 비롯한 서쪽 지역 곳곳에 폭염중대경보가 발효 중인 가운데, 39도 안팎으로 치솟은 극한의 더위가 이 시간에도 쉽사리 꺾이지 않고 있습니다. 날이 갈수록 폭염중대경보가 계속 확대되는 양상인데요.



기상센터 임은진 캐스터 연결해서 자세히 알아보겠습니다.



<기상캐스터>



가만히 있어도 땀이 흐르는 극한의 무더위가 나타나고 있습니다.



수도권과 전남 광양 지역에 폭염 중대 경보가 발효 중인 가운데 오늘(5일) 서울의 노원구는 39.2도까지 치솟으며 서울에서 가장 더웠고요, 광양의 낮 기온도 38도 가까이 올랐습니다.



이렇게 폭염이 극심한 이유는 동풍이 산맥을 넘는 과정에서 가열된 공기가 서쪽 지역의 기온을 크게 끌어올렸기 때문인데요.



모레까지 서울의 폭염이 절정에 달할 것으로 예상되고 있습니다.



오늘 저녁까지 서쪽 지역은 소나기가 지나겠고요, 제주는 내일까지 비가 이어지겠습니다.



한편 제13호 태풍은 다음 주 초반 중국 남동쪽 해상으로 향할 것으로 예상되고 있고요, 태풍의 진로는 유동적이어서 앞으로 상황을 조금 더 지켜봐야겠습니다.



내일 아침 최저 기온 서울 27도로 오늘만큼 밤더위도 극심하겠고요, 내일 서울 낮 기온 39도로 오늘보다 무려 2도가량 더 높을 것으로 예상되고 있습니다.