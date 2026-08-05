"전 세대 사로잡았다"…SBS 파워FM, 2년 만에 라디오 채널 청취율 '전체 1위'

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SBS 파워FM(107.7MHz)이 2년 만에 전체 라디오 채널 청취율 정상에 오르며 '대한민국 1등 라디오'의 위상을 되찾았다.5일 한국리서치가 발표한 2026년 3라운드 라디오 청취율 조사 결과에 따르면, SBS 파워FM은 전체 채널 점유청취율 23.3%를 기록하며 압도적 1위를 차지했다.SBS 파워FM이 전체 채널 청취율 1위에 오른 것은 지난 2024년 3라운드 조사 이후 약 2년 만이다. 그간 핵심 청취층인 2049세대에서 줄곧 왕좌를 지켜온 데 이어, 이번 조사에서는 전체 청취율까지 석권하며 세대와 연령을 아우르는 막강한 채널 경쟁력을 입증했다.프로그램별 성과에서도 SBS 파워FM의 맹활약이 빛났다. 간판 프로그램 '두시탈출 컬투쇼'는 주중과 주말 전체 프로그램 청취율 1위를 동시에 싹쓸이하며 명실상부한 '국민 예능 라디오'의 저력을 보여줬다.주중 프로그램 순위 역시 SBS 파워FM이 휩쓸었다. '두시탈출 컬투쇼'에 이어 '김영철의 파워FM'이 전체 2위에 올랐으며, '황제성의 황제파워'도 전체 6위를 기록해 주중 TOP10 내에만 3개 프로그램을 올려놓았다.젊고 감각적인 콘텐츠와 인기 DJ진의 독보적인 활약을 바탕으로 전체 청취율 1위를 탈환한 SBS 파워FM은, 특정 시간대와 연령층에 치우치지 않는 탄탄한 라인업을 통해 대한민국 대표 라디오 채널로서의 입지를 다지게 됐다.한편 이번 라디오 청취율 조사는 서울 및 수도권 지역의 만 15~69세 라디오 청취자 3,000명을 대상으로 지난 7월 7일부터 20일까지 2주간 실시됐다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)