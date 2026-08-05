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"돌려차기 한판" 막말에도…"묻히기 싫다" 사과 받아줬다

'부산 돌려차기' 피해자, 국힘 서범수 의원 실언 사과 수용

작성 2026.08.05 15:14 수정 2026.08.05 15:25 조회수
"돌려차기 한판" 막말에도…"묻히기 싫다" 사과 받아줬다
▲ 4일 국회 의원회관에서 무소속 한동훈 의원 주최로 열린 '보완수사권 폐지 지옥문이 열렸다' 토론회에서 부산 돌려차기 피해자 김진주(가명) 씨가 증언하고 있다.

'부산 돌려차기' 사건 피해자 김진주(가명) 씨가 보완수사권 폐지 관련 국회 간담회에서 부적절한 발언으로 논란을 빚은 국민의힘 서범수 의원의 사과를 수용했습니다.

오늘(5일) 김 씨는 서 의원에게 직접 연락해 "토론회 전이라 그러실 수도 있다고 생각한다"며 "정말 괜찮다"고 사과를 받아들였습니다.

김 씨는 "이번 논란으로 (보완수사권 폐지 관련) 토론이 묻히는 것이 더 싫다"며 "토론회 내용이 국민들에게 잘 알려질 수 있도록 힘써달라"고 당부했습니다.

이에 서 의원은 김 씨에게 거듭 사과의 뜻을 전한 것으로 알려졌습니다.

앞서 서 의원은 어제 피해자가 자리한 간담회가 시작되기 전, 맞은편에 앉은 진종오 의원에게 말을 걸며 "돌려차기 한판 하지"라고 말했고, 진 의원도 자신은 '발보다 손을 더 잘 쓴다'는 취지로 답해 거센 비판을 받았습니다.

농담을 주고받은 의원들은 해당 발언이 물의를 빚자, 직후 소셜미디어를 통해 피해자에게 공개 사과문을 올렸습니다.

▶ '돌려차기 피해자' 불러놓고…"돌려차기 한판 하시죠"

(사진=연합뉴스)
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