[자막뉴스] '매운 맛' 본 개미들 이제 '3배'에 '올인'…단일 상품 레버리지 막아도 "포기 못 해"

정부가 국내 단일종목 레버리지 상품의 투자 문턱을 높이자 해외 레버리지 ETF로 자금이 몰린 것으로 나타났습니다.



예탁결제원에 따르면 정부가 단일종목 레버리지 대책을 발표한 지난달 16일부터 이달 3일까지 서학개미가 가장 많이 산 미국주식은 SOXL이었던 걸로 나타났습니다.



SOXL 매수 거래대금은 46억 3617만 달러로 두 번째로 많이 산 마이크론 테크놀로지보다 7배 이상 규모가 컸습니다.



SOXL은 미국 반도체 기업의 주가 변동을 세 배로 추종하는 레버리지 ETF입니다.



이 기간 서학개미가 가장 많이 산 미국 주식 10개 중 3개는 레버리지 ETF로 SOXL과 코스피 수익률을 세 배로 추종하는 ETF(KORU), 테슬라 주가를 2배로 따르는 레버리지 ETF(TSLL)였습니다.



세 레버리지 ETF의 매수 거래대금은 51억7440만달러로 직전 13거래일보다 10억 달러 넘게 증가했습니다.



단일종목 레버리지 상품을 거래하기 위한 기본예탁금 3000만 원이 시행된 첫날인 지난달 31일에도 서학개미가 가장 많이 매수한 미국주식은 SOXL로 매수 거래대금 4억9842만달러였습니다.



2위는 코스피 3배 추종 ETF(KORU)로 두 레버리지 ETF 매수대금이 매수 상위 10개 상품에서 차지하는 비중은 80.2%였습니다.



반면 대책 시행 이후 국내 단일종목 레버리지 상품의 매수 거래 규모는 급감하고 있습니다.



지난달 30일 개인과 외국인의 국내 단일종목 레버리지 상품 16개의 매수 거래대금은 각각 5조 5431억 원, 4조 8588억 원이었는데 거래 문턱이 높아진 이후 개인과 외국인의 거래 규모는 이번 달 4일 각각 3092억 원, 4880억 원으로 줄어든 것으로 나타났습니다.



이런 현상을 두고 국내에서 단일종목 레버리지 상품에 대한 규제가 본격화하면서 해외 레버리지 ETF로 자금이 눈에 띄게 이동하고 있다는 분석이 나왔습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 최강산, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)