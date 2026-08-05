[자막뉴스] 프로야구 1·2군 ' 모든 경기 취소'…"이러다 다 죽어" 관중 쓰러지자 '화들짝'

수도권과 충청 지역에 폭염중대경보가 내려지는 등 폭염이 전국을 강타한 가운데, 한국야구위원회 KBO가 일단 모든 경기를 취소하고 폭염 긴급 대책 회의를 열기로 했습니다.



KBO 사무국은 폭염으로 관중과 선수단의 안전 위험 상황이 발생하는 현실을 엄중히 인식해 내일 10개 구단 단장과 프로야구선수협회 관계자가 참석하는 긴급 실행위원회를 연다고 밝혔습니다.



KBO는 관중과 선수단의 안전을 최우선으로 고려해 앞으로 폭염 관련 종합 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의한다는 계획입니다.



이에 따라 KBO는 종합 대책이 수립될 때까지 오늘과 내일(5∼6일) 프로야구 1, 2군 전 경기를 취소하기로 했습니다.



올해 폭염으로 취소된 경기는 15경기로 늘었고, 비 등으로 취소된 전체 취소 경기 수는 40경기에 달합니다.



KBO 사무국은 이미 지난 4일 세분화한 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 발표한 바 있습니다.



폭염주의보가 내려졌을 땐 경기를 정상 개최하고 폭염 경보가 발효되면 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기를 늦게 시작하도록 한 것입니다.



하루 최고 체감온도 38도 또는 하루 최고기온 39도 이상이 예상되면 발효되는 폭염중대경보가 발효되면, 안전을 최우선으로 생각해 경기를 오후 1시 이전에 취소하는 내용이 담겼습니다.



어제 서울 잠실구장에서 예정됐던 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기, 광주 기아챔피언스필드에서 예정됐던 kt wiz와 KIA 타이거즈의 경기 모두 폭염중대경보 발효에 따른 첫 사례로 취소됐습니다.



하지만 이런 조치에도 불구하고 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 경기 중 한 관중이 온열질환 증세로 쓰러지는 등 응급 상황이 발생하자, KBO 사무국은 안전을 위해 폭염 대책을 전면적으로 재검토하기로 했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이의선, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)