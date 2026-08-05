이정후, 오늘도 장타 생산했지만…수비 실수로 끝내기 허용

▲ 고개 숙인 이정후(왼쪽)

전날 홈런 2방을 터뜨린 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2루타를 치며 장타 행진을 이어갔으나 9회말 결정적 실수에 고개를 떨궜습니다.이정후는 5일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 글로브 라이프 필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 텍사스 레인저스와 방문 경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 1안타를 기록했습니다.시즌 타율은 0.306에서 0.305(394타수 120안타)로 소폭 떨어졌습니다.이정후는 4경기 연속 안타, 3경기 연속 장타를 기록하며 살아난 타격감을 과시했습니다.1회초 첫 타석에서 1루 땅볼로 물러난 이정후는 0-2로 뒤진 3회초에 안타를 생산했습니다.1사에서 텍사스 좌완 선발 매켄지 고어를 상대로 볼 카운트 1볼-2스트라이크에서 5구째 바깥쪽 높은 직구를 좌중간 2루타로 연결했습니다.밀어친 공은 좌중간을 갈랐고, 이정후는 빠른 발로 2루에 안착했습니다.다만 이정후는 후속 타선이 침묵하면서 득점에는 실패했습니다.나머지 타석에선 출루하지 못했습니다.5회엔 2루 땅볼로 아웃됐고, 2-2 동점을 만든 7회초 공격에서는 중견수 뜬 공으로 물러났습니다.마지막 타석이 특히 아쉬웠습니다.샌프란시스코는 2-4로 패색이 짙은 9회초 마지막 공격에서 2득점해 4-4 동점을 만들었고, 계속된 2사 1루 기회에서 이정후가 타격 기회를 잡았습니다.그는 볼카운트 2스트라이크에서 텍사스 좌완 불펜 제이컵 라츠의 3구째 바깥쪽 직구를 공략했다가 좌익수 뜬 공으로 아웃됐습니다.역전 기회를 살리지 못한 샌프란시스코는 9회말 에세키엘 듀란에게 끝내기 적시타를 허용해 4-5로 석패했습니다.이 과정에서 이정후의 수비 실수가 나왔습니다.이정후는 2사 1,2루 위기에서 듀란의 평범한 타구가 날아오자 낙구 지점을 제대로 찾지 못했습니다.결국 공을 눈 앞에서 놓치며 상대 팀의 승리 세리머니를 지켜봐야 했습니다.다만 이정후의 플레이가 실책으로 기록되지는 않았습니다.한편 방출 위기를 넘기고 빅리그 로스터에 재합류한 애틀랜타 브레이브스의 김하성은 이날 마이애미 말린스전에 결장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)