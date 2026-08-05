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이 대통령 "군 지휘권 스스로 행사해야"…'자주국방' 강조

김정윤 기자
작성 2026.08.05 12:25 조회수
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<앵커>

이재명 대통령이 오늘(5일) 오전 외교 안보 분야 부처들로부터 업무 보고를 받았습니다. 이 대통령은 자주국방이 최고의 목표라며 전시 작전 통제권 환수 의지를 거듭 분명히 했습니다.

김정윤 기자입니다.

<기자>

오늘 오전 외교부와 통일부, 국방부, 국가보훈부 등 외교 안보 부처들의 대통령 업무 보고.

이재명 대통령은 모두 발언을 통해 임기 내 전시작전통제권 환수 의지를 거듭 분명히 했습니다.

[이재명 대통령 : 자주국방은 우리의 가장 큰 과제다. 당연히 주권의 일부인 군 지휘권도 스스로 행사해야 되겠죠.]

이 대통령은 북한과는 힘들더라도 평화 공존 정책을 계속해 나가야 한다고 강조했습니다.

'9.19 군사합의 복원'과 '평화적 두 국가론' 같은 외교 안보 사안이 정쟁화하는 데는 안타까움을 드러냈습니다.

[이재명 대통령 : 우리는 안타깝게도 가장 중요한 외교 안보 문제들이 정쟁의 대상이 됩니다.]

그러면서도 최근 전방 부대에서 실탄을 끼우지 않고 경계 근무를 수행했다는 논란 등을 언급하며 국방 태세를 철저히 할 것을 주문했습니다.

[이재명 대통령 : 혹시 삽탄하고 있다가 실수로 사고 나느니 차라리 빼놓자, 일상적 삶에선 틀리지 않습니다. 그런데 국방은 아니죠.]

이 대통령은 재외 국민들의 참정권 보장을 위해 각 나라별로 여건이 되는 대로 우편투표라도 먼저 도입하는 걸 검토해 보라고 지시했습니다.

이 대통령은 오후에는 교육부와 문화부, 법무부와 행정안전부 등으로부터 업무보고를 받습니다.

(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 이승희)
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