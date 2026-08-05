'탱크데이' 스타벅스 압수수색…자체 감사 부실 정황

<앵커>



경찰이 스타벅스에 대한 첫 강제 수사에 나섰습니다. 탱크데이 프로모션에 대한 스타벅스코리아의 자체 감사가 부실하게 이뤄진 정황을 포착했다는 건데, 압수수색 대상에는 임직원들의 휴대전화 자료 등이 포함됐습니다.



배성재 기자입니다.



<기자>



'탱크데이' 프로모션으로 5·18 민주화운동 유공자를 모욕했단 의혹을 받는 스타벅스.



서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 오늘(5일) 오전 서울 강남구 스타벅스코리아 본사에 수사관 40여 명을 보내 압수수색을 벌이고 있습니다.



지난 5월 시민단체 등의 고발로 사건을 배당받아 수사에 착수한 지 두 달여 만에 이뤄진 첫 강제 수사입니다.



압수수색 영장에는 스타벅스가 '탱크데이' 프로모션으로 5·18 민주화운동 유공자를 모욕했다는 혐의가 적시된 걸로 파악됐습니다.



압수수색 대상으로는 프로모션 기획과 결재 과정이 담긴 내부 자료, 손정현 전 스타벅스 코리아 대표와 '탱크데이' 홍보물 기획 업무를 담당했던 임직원의 휴대전화 등이 포함된 것으로 알려졌습니다.



앞서 경찰은 지난 6월 압수수색 영장을 신청했지만 검찰이 임의수사를 먼저 진행하라며 반려한 바 있습니다.



이후 경찰은 신세계그룹으로부터 제출받은 스타벅스코리아 자체 감사 자료를 검토하는 과정에서, 감사가 부실하게 이뤄진 정황을 확인하고 다시 영장을 발부받았습니다.



당시 자체 감사에서는 프로모션 담당 직원 5명 가운데 임원을 포함한 3명이 휴대전화 제출을 거부했던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료를 토대로 '탱크데이' 기획이 5·18 민주화운동 유공자를 모욕하려는 의도를 갖고 있었는지 등 확인에 주력할 방침입니다.



(영상편집 : 장현기)