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'서울 낮 최고 39도' 살인적 더위…폭염 언제까지?

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작성 2026.08.05 12:17 수정 2026.08.05 13:00 조회수
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<앵커>

극심한 더위가 이어지고 있습니다. 밤사이 서울은 이번 여름 들어 가장 더웠습니다. 낮에도 살인적인 더위가 이어질 텐데요. 기상센터 연결해서 자세히 알아봅니다.

안수진 캐스터가 전해드립니다.

<캐스터>

오늘(5일) 아침 서울의 최저 기온 29도로 서울의 열대야가 나타난 일 중에 가장 높은 기온을 기록했습니다.

서쪽 지역을 중심으로 폭염 중대 경보가 내려져 있는 가운데 현재 서울의 낮 최고 기온 34도를 넘어갔고요.

김해의 낮 기온도 35도 가까이 치솟았습니다.

오늘 서울의 낮 최고 기온은 39도로 이번 여름 들어 가장 덥겠고요.

전주와 광주의 낮 최고 기온 38도, 대구도 36도까지 오르겠습니다.

하늘 맑게 드러나겠습니다.

오후부터 저녁 사이에는 서울과 경기 서부, 충남 서해안과 전북 서부, 전남 지역에 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠고요.

제주 지역은 내일까지 비가 내리겠습니다.

한편 제13호 태풍 돌핀은 현재 일본 오키나와 동쪽 해상에 위치해 있습니다.

태풍의 이동 경로에 따라 우리나라의 폭염이 장기화되거나 비가 내리면서 폭염이 다소 누그러질 수 있는데요.

어떤 영향을 줄지는 이번 주 후반쯤 윤곽이 드러날 전망입니다.

주말 동안에는 동해안 지역을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
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