국방부 "전작권, 다양한 채널로 미국과 대화…UFS 때도 일부 평가"

▲ 국방부

전시작전통제권 전환에 속도를 내고 있는 정부가 올해 한미안보협의회 SCM에서 전환 시기를 결정해 '역사적 전환점'을 만들겠다는 방침을 재확인했습니다.이달 있을 정례 한미연합훈련 '을지 자유의 방패' 연습에서도 전작권 전환 조건 충족과 관련한 평가를 일부 진행하겠다는 계획입니다.국방부는 오늘(5일) 오전 청와대에서 진행된 외교안보부처 업무보고에서 하반기 국방 역량을 집중해 올해 전작권 회복 로드맵을 완성하고, 올해 SCM에서 미래연합사령부 완전운용능력 FOC 검증 및 전작권 회복 시기 결정을 추진하겠다고 보고했습니다.이와 관련, 이두희 국방부 차관은 어제 기자들과 만나 "SCM에서 FOC 검증과 전작권 회복 시기 결정이 되는 역사적, 획기적 전환점을 만들기 위해 노력해 나가겠다"고 강조했습니다.국방부 고위 관계자는 "FOC 검증은 금년에 한미연합연습을 통해 하고 SCM에 결과 보고가 이뤄진다"며 "전작권 전환을 위한 과제는 지속해서 평가되고 있기 때문에 이번 UFS 연습 때도 그런 평가가 이뤄진다"고 설명했습니다.정부는 미래연합사 FOC 검증 결과를 올해 가을 SCM에 보고하고 한미 국방장관이 이를 승인하면서 양국 군 통수권자에게 전작권 전환 목표 연도를 건의하는 구상을 추진해 왔습니다.전작권 전환에 필요한 조건은 ▲ 연합 방위 주도를 위해 필요한 군사적 능력 ▲ 동맹의 포괄적인 북한 핵·미사일 위협 대응 능력 ▲ 안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보 환경 등 3가지입니다.FOC 검증을 완료하려면 이 가운데 첫 번째와 두 번째 조건에 관한 능력 평가에서 일정 수준 이상을 달성했다는 판단이 내려져야 합니다.이 능력 평가가 이달 UFS을지자유의 방패 연습 기간에 일부 진행될 수 있다는 게 정부 설명입니다.다만 한국의 전작권 전환 조건 충족 여부를 보수적으로 판단하는 주한미군의 입장은 넘어야 할 과제입니다.국방부 고위 관계자는 "전작권 관련해 미국과 다양한 채널을 통해 대화가 이뤄지고 있다"며 "이번 SCM 때 'X연도' 결정이 가능하다고 보고 있다"고 강조했습니다.6개 가운데 4개가 마무리된 연합구성군사령부의 상설화도 지속 추진합니다.올해는 연합특수작전구성군사령부 상설화를 완료하고, 내년에는 마지막으로 남은 연합군사정보지원작전구성군사령부까지 상설화한다는 목표입니다.또 한국군이 연합방위를 주도할 능력을 갖추기 위한 과제를 담은 독자적 문서인 '종합추진계획'도 올해 발간됐습니다.국방부는 아울러 핵추진잠수함 건조를 위해 연내 특별법 제정 등 관련 과업을 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔습니다.이어 내년까지 본격적 사업 추진을 위한 법적, 제도적 기반을 구축하려는 계획입니다.또 고위력미사일 확충과 한국형 전투기 KF-21 전력화 등 핵심 전력 보강을 통해 독자적인 억제 능력을 확장·보완하겠다고 밝혔습니다.국정과제 중 하나인 해병대 '준4군 체제' 개편을 위해 연내 국군조직법 개정을 마쳐 법적 기반을 마련할 계획입니다.한편 국방부는 현재 수립 중인 새 국방개혁 기본계획을 통해 병역자원 감소, 미래전 양상 변화에 대응한 군 구조 개편안도 공개할 예정입니다.다른 국방부 관계자는 "개편안이 가을께 정리될 것 같다"고 말했습니다.2030년, 2035년, 2040년 등 3단계에 걸친 개편안을 수립 중인데 2040년에는 현역병과 군무원, 민간 인력, 상비예비군 등을 합친 개념인 국방 총인력 규모를 현 56만 명에서 50만 명 수준으로 조정하려는 구상입니다.충격을 최소화하는 점진적 구조 변화를 위해 1단계인 2030년에도 첨단전력 증강과 함께 병력 규모를 일부 조정한다는 계획입니다.또 우수 인력 확보를 위해 간부 연봉을 유사 직군·경력 중견기업 수준으로 단계적으로 인상하는 계획도 추진합니다.구체적으로 2029년까지 하사 1호봉 연 4천만 원, 중사 5천만 원, 상사 7천200만 원 수준까지 인상하겠다는 목표입니다.이밖에 호남권 반도체 클러스터가 들어설 광주 군공항 최종 이전 부지를 연내 확정해 정부의 메가프로젝트 사업을 속도감 있게 지원하겠다고 강조했습니다.현재 무안군이 광주 군공항 예비 이전 후보지로 선정된 상태입니다.무안군에 대한 지원책을 구체적으로 제시한 뒤 이달 중 이전 후보지로 지정하고, 주민 공청회와 주민투표 등을 거쳐 연내 최종 이전 부지로 선정까지 마치겠다는 것입니다.(사진=연합뉴스)