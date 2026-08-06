"허수봉, 제가 괴롭혀야죠"…'MVP' 정지석의 건강한 도발

대한항공 주장 정지석이 2025-2026시즌 트레블 달성과 챔피언결정전 MVP 수상 순간을 돌아봤습니다.



현대캐피탈과의 치열한 우승 경쟁, 허수봉과의 라이벌 구도에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔습니다.



은퇴한 오랜 파트너 곽승석에게 받은 가르침을 후배들에게 전하며 대한항공 왕조를 이어가겠다는 책임감도 드러냈습니다.



정지석은 다음 시즌 한 경기에도 빠지지 않고 더 나은 선수이자 주장으로 우승에 도전하겠다고 다짐했습니다.



정지석 선수와의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 유병민, 구성·편집 : 박진형, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)