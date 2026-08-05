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국민 10명 중 6명 "검찰 보완수사권 필요"…민주당 지지층도 53% 찬성

유영규 기자
작성 2026.08.05 10:30 조회수
국민 10명 중 6명 "검찰 보완수사권 필요"…민주당 지지층도 53% 찬성
▲ 서울중앙지방검찰청 깃발

검사의 직접·보완수사권을 전면 폐지하는 형사소송법 개정안이 국무회의를 통과한 가운데 국민 10명 중 6명 이상은 여전히 검찰의 보완수사권이 필요하다고 생각한다는 여론조사 결과가 오늘(5일) 나왔습니다.

한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 1∼3일 전국 만 18세 이상 1천 명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 62.5%가 검사의 보완수사권은 '필요하다'고 답했습니다.

'필요하지 않다'는 응답은 31.8%, '잘 모름'은 5.8%로 집계됐습니다.

검사의 보완수사권이 필요하다는 응답은 지지 정당과 정치 성향과 무관하게 과반을 기록했습니다.

더불어민주당 지지층 53.8%, 국민의힘 지지층 73.0%가 각각 보완수사권이 필요하다고 답했습니다.

'필요하지 않다'는 응답은 민주당 지지층에서는 39.5%, 국민의힘 지지층에서는 22.4%로 각각 조사됐습니다.

정치 성향별로는 진보층의 52.0%, 보수층의 69.9%가 보완수사권 필요성에 동의했습니다.

특히 중도층에서는 필요하다는 응답이 70.5%로 가장 높았습니다.

수사기관으로서 검찰의 신뢰도에 대한 질문에는 답변이 팽팽하게 갈렸습니다.

'검찰을 신뢰한다'는 응답은 48.1%, '신뢰하지 않는다'는 응답은 48.4%였습니다.

반면 이번 형사소송법 개정안에 따라 수사 전권을 받게 된 경찰에 대한 신뢰도는 41.4%에 그쳤습니다.

'신뢰하지 않는다'고 답한 비율은 55.2%로 절반을 넘었습니다.

앞서 국회는 더불어민주당 주도로 지난달 31일 검찰의 수사권을 완전 폐지하는 형사소송법 개정안을 의결했습니다.

이 법안은 이재명 대통령이 주재한 전날 국무회의도 통과됐습니다.

한편 이재명 정부의 부동산 정책에 대한 질문에서는 '잘못하고 있다'는 부정 평가가 57.6%로 나타났습니다.

긍정 평가 비율은 35.6%, '잘 모름'은 6.8%였습니다.

부정 평가 응답자 특성을 연령대별로 살펴보면 30대가 70.4%로 가장 높았습니다.

이어 20대 이하 61.5%, 40대 60.7%, 50대 57.7%, 70대 이상 49.5%, 60대 48.2% 순이었습니다.

지역별로는 대구·경북이 70.0%로 부정 평가 비율이 가장 높았고 부산·울산·경남 62.0%, 서울 60.3%, 인천·경기 59.3%가 뒤를 이었습니다.

이번 조사는 유·무선 임의전화걸기(RDD) 방식으로 표본을 추출해 3.6%는 유선 전화면접, 96.4%는 무선 자동응답시스템(ARS) 방식으로 진행됐습니다.

(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

(사진=연합뉴스)
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