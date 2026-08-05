국민 10명 중 6명 "검찰 보완수사권 필요"…민주당 지지층도 53% 찬성

▲ 서울중앙지방검찰청 깃발

검사의 직접·보완수사권을 전면 폐지하는 형사소송법 개정안이 국무회의를 통과한 가운데 국민 10명 중 6명 이상은 여전히 검찰의 보완수사권이 필요하다고 생각한다는 여론조사 결과가 오늘(5일) 나왔습니다.한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 1∼3일 전국 만 18세 이상 1천 명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 62.5%가 검사의 보완수사권은 '필요하다'고 답했습니다.'필요하지 않다'는 응답은 31.8%, '잘 모름'은 5.8%로 집계됐습니다.검사의 보완수사권이 필요하다는 응답은 지지 정당과 정치 성향과 무관하게 과반을 기록했습니다.더불어민주당 지지층 53.8%, 국민의힘 지지층 73.0%가 각각 보완수사권이 필요하다고 답했습니다.'필요하지 않다'는 응답은 민주당 지지층에서는 39.5%, 국민의힘 지지층에서는 22.4%로 각각 조사됐습니다.정치 성향별로는 진보층의 52.0%, 보수층의 69.9%가 보완수사권 필요성에 동의했습니다.특히 중도층에서는 필요하다는 응답이 70.5%로 가장 높았습니다.수사기관으로서 검찰의 신뢰도에 대한 질문에는 답변이 팽팽하게 갈렸습니다.'검찰을 신뢰한다'는 응답은 48.1%, '신뢰하지 않는다'는 응답은 48.4%였습니다.반면 이번 형사소송법 개정안에 따라 수사 전권을 받게 된 경찰에 대한 신뢰도는 41.4%에 그쳤습니다.'신뢰하지 않는다'고 답한 비율은 55.2%로 절반을 넘었습니다.앞서 국회는 더불어민주당 주도로 지난달 31일 검찰의 수사권을 완전 폐지하는 형사소송법 개정안을 의결했습니다.이 법안은 이재명 대통령이 주재한 전날 국무회의도 통과됐습니다.한편 이재명 정부의 부동산 정책에 대한 질문에서는 '잘못하고 있다'는 부정 평가가 57.6%로 나타났습니다.긍정 평가 비율은 35.6%, '잘 모름'은 6.8%였습니다.부정 평가 응답자 특성을 연령대별로 살펴보면 30대가 70.4%로 가장 높았습니다.이어 20대 이하 61.5%, 40대 60.7%, 50대 57.7%, 70대 이상 49.5%, 60대 48.2% 순이었습니다.지역별로는 대구·경북이 70.0%로 부정 평가 비율이 가장 높았고 부산·울산·경남 62.0%, 서울 60.3%, 인천·경기 59.3%가 뒤를 이었습니다.이번 조사는 유·무선 임의전화걸기(RDD) 방식으로 표본을 추출해 3.6%는 유선 전화면접, 96.4%는 무선 자동응답시스템(ARS) 방식으로 진행됐습니다.(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)(사진=연합뉴스)