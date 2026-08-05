방출 위기 넘긴 김하성, 냉혹한 현지 평가…"출전 기회 제한적"

▲ 김하성(애틀랜타 브레이브스)

방출 위기를 넘기고 빅리그에 복귀한 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 복귀 이후에도 출전 기회를 많이 얻기 어려울 것이라는 현지 전망이 잇따르고 있습니다.미국 스포츠전문매체 디애슬레틱은 오늘(5일, 한국시간) 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 구단의 트레이드와 로스터 조정 내용을 분석하며 마이너리그에서 올라온 김하성의 향후 입지를 전망했습니다.이 매체는 "애틀랜타가 올 시즌을 앞두고 김하성과 1년 2천만 달러(약 286억 원)에 계약했을 때만 해도, 8월에 신인 짐 자비스가 주전 유격수로 뛸 것이라고 예상한 사람은 많지 않았다"면서 "그러나 자비스는 0.250 이상의 타율과 뛰어난 수비와 주루 능력을 보여주면서 주전으로 도약했다"고 전했습니다.그러면서 "애틀랜타는 자비스에게 더 많은 기회를 주기 위해 호르헤 마테오를 방출대기(DFA) 조처한 것"이라며 "부상자 명단에서 복귀한 김하성이 주전 유격수 자리를 되찾기는 쉽지 않을 것"이라고 분석했습니다.일부 현지 매체는 애틀랜타가 김하성을 방출하지 않은 결정 자체가 의외였다고 평가했습니다.스포르팅뉴스는 "김하성은 MLB는 물론 마이너리그 트리플A에서도 기대에 미치지 못하는 경기력을 보였다"며 "김하성을 방출할 경우 부담해야 할 계약 규모를 고려하면 재정적으로는 이해할 수 있는 결정이지만, 경기력을 보면 납득하기 어렵다"고 혹평했습니다.이어 "건강할 때의 김하성은 마테오보다 뛰어난 유격수였지만, 지금은 주전보다 백업 자원에 가깝다"며 "김하성은 대주자나 제한적인 상황에서 역할을 맡을 가능성이 크다"고 내다봤습니다.MLB닷컴의 마크 보먼 기자도 소셜미디어를 통해 "유격수 백업 역할은 유틸리티 선수인 마우리시오 두본이 맡을 것"이라고도 했습니다.김하성은 지난 겨울 애슬레틱스로부터 4년 4천800만 달러(687억 원)의 제안을 뿌리치고 애틀랜타와 1년간 2천만 달러에 계약했습니다.2026시즌에 자신의 가치를 끌어올린 뒤 대형 계약에 도전하겠다는 계획이었습니다.하지만 김하성은 올 시즌 각종 부상과 부진에 시달리고 있습니다.지난 1월 빙판에서 넘어져 오른손 가운뎃손가락 힘줄 파열로 수술대에 올랐고, 5월 중순 빅리그에 복귀했지만 타율 0.068(73타수 5안타)에 그쳤습니다.지난달엔 오른손 중지 염증 증세로 부상자 명단(IL)에 올랐고 재활 차원에서 내려간 마이너리그 트리플A에서도 저조한 성적을 거뒀습니다.현지 언론의 냉정한 평가 속에 빅리그로 돌아온 김하성은 오늘 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열리는 마이애미 말린스와 홈경기에 출전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)