200개국에 팔린 '호프', 해외 시장 출사표…대만·북미 일정 나왔다

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영화 '호프'(HOPE)가 전 세계 200여 개의 국가 및 권역에 선판매 달성 이후 세계 각지에서 개봉한다.투자배급사 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면 '호프'는 오는 9월 4일(금) 대만, 9월 9일(수) 북미 개봉을 시작으로 캐나다, 호주, 영국, 라틴아메리카, 프랑스, 이탈리아, 독일, 스페인, 홍콩, 일본, 베트남, 싱가포르 등 세계 각지에서 개봉을 확정했다.'호프'는 기획 당시부터 국내 시장을 넘어 글로벌 시장까지 겨냥한 글로벌 프로젝트였다. 지난 5월 칸 영화제 경쟁 부문에 진출하며 해외에서 먼저 영화를 공개했고, 당시 반응은 폭발적이었다. '호프'에 대한 해외의 관심은 선판매로 이어졌다.한국영화 해외 선판매 최고액 기록을 경신하며 화제를 모은 '호프'​는 북미를 포함한 영미권 배급을 네온(NEON)이 맡았으며, 그 밖에도 무비(MUBI), 포커스 피쳐스/UPI 프랑스, 소니 픽쳐스 글로벌 월드와이드 애퀴지션스 등 글로벌 메이저 배급사와 각국의 유수 영화사들이 파트너로 나서 해외 개봉을 이어간다.한편, 9월 북미 개봉을 앞두고 LA와 뉴욕 프리미어를 통해 공개된 '​호프'를 향한 호평이 잇따르며 현지 극장가 화제작으로 부상, 글로벌 개봉에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다.특히 칸영화제 프리미어 상영 이후 크리처 등장 일부 장면과 사운드, 편집을 정교하게 다듬은 재편집본을 관람한 해외 평단의 호평이 계속되고 있다. 영화비평매체 인디와이어(IndieWire)는 "최종 편집본은 칸영화제 상영본보다 러닝타임이 4~5분 정도 짧아졌을 뿐이지만, 장면의 삭제와 추가, 그리고 재구성을 통해 각각의 서사가 훨씬 매끄럽게 연결되며 이야기의 흐름도 한층 자연스러워졌다.", "재편집된 '호프'​는 시작부터 끝까지 최근 몇 년간 본 최고의 액션 영화 중 하나다."라며, 정교한 후반 작업으로 작품성을 끌어올린 '호프'의 완성도에 찬사를 보냈다.'호프'​는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 지난 7월 15일 국내에 개봉해 현재까지 423만 명의 관객을 동원했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)