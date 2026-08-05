'재난 수준' 폭염 계속…오늘 서울 최고 38도

<앵커>



지난밤에 서울은 이번 여름 들어 가장 더웠습니다. 자세한 날씨 소식, 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터.



<캐스터>



오늘(5일) 아침 서울의 최저 기온이 29도로 이번 여름 들어 가장 더운 아침이었습니다.



이제는 서쪽 지역을 중심으로 폭염중대경보가 내려져 있는 가운데 오늘 서울의 낮 최고 기온 38도, 광주도 38도까지 오르겠고요.



동쪽 지역은 대구의 낮 기온 36도 예상됩니다.



오늘 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.



오후부터 저녁 사이에는 서울과 경기 서부, 충남 서해안과 전북 서부, 그리고 전남 지역에서 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠고요.



제주 지역은 내일까지 비가 내리겠습니다.



당분간 대체로 맑은 날이 많아서 폭염도 계속될 텐데요.



제13호 태풍 돌핀의 이동 경로에 따라 폭염이 장기화되거나, 또는 조금 누그러질 수도 있습니다.



어떤 영향을 줄지는 이번 주 후반쯤 명확해질 예정입니다.



동해안 지역은 주말 동안 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)