스트레이 키즈 'THIS & THAT' 비하인드 공개…"가장 오래 걸린 곡은 타이틀곡"

스트레이 키즈(Stray Kids)가 팔색조 매력을 담은 새 미니 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)으로 돌아오는 가운데 직접 앨범 작업 비하인드를 공개했다.
스트레이 키즈는 8월 7일 오후 1시 미니 앨범 'THIS & THAT'과 타이틀곡 'This & That'을 발매한다. 지난해 전 세계 아티스트 최초로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 8연속 1위 진입 기록을 쓴 SKZ IT TAPE 'DO IT'을 잇는 새 작품에 국내외 팬들의 관심이 모이고 있는 가운데, JYP엔터테인먼트는 4일 오후 그룹 공식 SNS·유튜브 채널에 여덟 멤버가 신보에 관한 이야기를 직접 들려주는 인트로 영상 'Stray Kids [INTRO "THIS & THAT"]'을 게재하고 열기를 달궜다.
'THIS & THAT'이라는 앨범명처럼 신보는 이것(THIS) 저것(THAT) 다 해내는 스트레이 키즈의 다재다능한 면모와 이유 있는 자신감을 담고 있다. 총 여덟 트랙 중 스트레이 키즈가 가장 오랜 시간 공을 들여 완성한 음악은 타이틀곡 'This & That'이다. 멤버들에 따르면 타이틀곡 작업 중 가장 오래 걸린 곡은 'This & That'로, 훅 가사를 배치하는 과정에서 정말 신중을 기하느라 시간이 오래 걸렸다.
곡 제목의 탄생 비화도 눈길을 끈다. 멤버들에 따르면 작업 도중 휴식 시간에 간식을 나눠 먹으며 "다들 이거 좀 먹어, 이거 저거 좀 먹어"라는 말이 오갔고, 이 표현이 그 자리에서 후렴구 멜로디로 이어졌다. 가사 작업에서는 '이것'과 '저것'을 표현할 단어 선정에 특히 공이 많이 들어갔다.
한국적 분위기가 깃든 타이틀곡 뮤직비디오는 총 5일에 걸쳐 촬영됐으며, 이 중 3일은 전북 군산 현지에서 진행됐다. 멤버들은 "세트장이 아닌 야외에서 오랜만에 찍는 느낌이었다. 지방 촬영 특유의 낭만이 있었다"고 소감을 밝혔다. 만족스러운 결과물을 얻을 때까지 여러 차례 수정을 거듭한 안무 작업도 비하인드로 소개됐다.
그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 전곡 작업한 신보에는 각기 다른 매력의 수록곡도 알차게 담겼다. 선공개곡 'RUN IT'과 'After You'는 미국 로스앤젤레스 현지에서 작업됐으며, 밈 '아우라 파밍(aura farming)'에서 모티프를 얻은 'FARMING', 청량한 분위기의 'After You', 2000년대 팝 뮤직 느낌의 'I Do', 다양한 언어를 활용한 'Way Out', 한이 드라마에서 영감받아 만든 '그날(Back Then)'을 비롯해 타이틀곡을 한층 신나게 즐길 수 있는 'This & That (Festival Version)'이 앨범을 다채롭게 채운다.
한편 스트레이 키즈는 새 앨범 발매에 앞서 지난 7월 25일~26일, 29일, 8월 1일~2일 서울 KSPO DOME에서 새 월드투어 'Stray Kids World Tour <RUN IT>'의 포문을 열었다. 전 회차 전석 매진 총 5회 공연으로 컴백 열기를 뜨겁게 예열한 스트레이 키즈는 이번 컴백을 통해 약 10개월 만에 음악방송 무대에 오른다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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